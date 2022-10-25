Лавиолетт о выходе Овечкина на 2-е место по победным голам: «Каждый вечер сообщают, что он достиг очередной вехи. Это невероятно»

высказался об очередном достижении .

Капитан отличился в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (6:3). У него стало 122 победных гола за карьеру, что позволило обойти Горди Хоу (121) и занять единоличное 2-е место в истории лиги.

Рекордом владеет Яромир Ягр – 135 победных шайб.

«Каждый вечер сообщают, что он достиг очередной вехи. Это невероятно. Он постоянно вносит свой вклад в атакующие действия и забивает голы.

Если делать достаточно хорошо и достаточно долго, то можно достичь определенных рубежей. И мы сразу же поздравляем его после каждой игры, когда это происходит.

Но это достижение по-настоящему впечатляет», – сказал главный тренер «Кэпиталс».