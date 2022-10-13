Лавиолетт о голе Овечкина за футбольное «Динамо»: «Возможно, нам следует засчитать его в НХЛ»

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Главный тренер «Вашингтона» высказался об игре Александра Овечкина за футбольное «Динамо».

Капитан «Вашингтона» принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.

Питер Лавиолетт в шутку предложил засчитать этот мяч в статистике россиянина в НХЛ.

«Это было типично для Алекса, забить гол.

Возможно, нам следует засчитать его», – сказал Лавиолетт.

Капитан «Вашингтона» имеет на счету 780 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и является третьим снайпером в истории лиги. Впереди идут только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

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