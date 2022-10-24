Далин, Брэди Ткачак и Блэквуд – звезды недели в НХЛ. Защитник «Баффало» набрал 5 очков в 3 матчах
НХЛ определила лучших игроков прошедшей игровой недели.
Третьей звездой назван голкипер «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд, одержавший три победы в трех матчах, пропуская в среднем 1,33 шайбы и отражая 93,2% бросков.
Второй звездой стал нападающий «Оттавы» Брэди Ткачак, записавший на свой счет 7 (3+4) очков в трех играх.
Первой звездой признан защитник «Баффало» Расмус Далин, набравший 5 (3+2) очков в трех матчах. Шведский хоккеист забивал во всех пяти играх со старта текущего сезона.
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