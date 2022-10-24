Далин, Брэди Ткачак и Блэквуд – звезды недели в НХЛ. Защитник «Баффало» набрал 5 очков в 3 матчах

определила лучших игроков прошедшей игровой недели.

Третьей звездой назван голкипер , одержавший три победы в трех матчах, пропуская в среднем 1,33 шайбы и отражая 93,2% бросков.

Второй звездой стал нападающий «Оттавы» , записавший на свой счет 7 (3+4) очков в трех играх.

Первой звездой признан защитник , набравший 5 (3+2) очков в трех матчах. Шведский хоккеист забивал во всех пяти играх со старта текущего сезона.