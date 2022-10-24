«Металлург» набрал очки в 6 матчах подряд, выиграв 5 из них. Команда Воробьева идет 1-й на Востоке
«Металлург» выиграл 5 из 6 последних матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.
Команда тренера Ильи Воробьева переиграла «Ак Барс» (2:1).
Таким образом, магнитогорский клуб набрал очки в шестом матче подряд, на по ходу этой серии один раз проиграл в овертайме – «Ак Барсу» (2:3 ОТ) в Казани.
На данный момент «Металлург» занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 33 очка в 22 играх.
Следующий матч у магнитогорцев запланирован 26 октября против «Автомобилиста», который идет вторым в таблице Востока.
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