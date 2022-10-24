Гребенкин об аренде в «Амуре»: «Воробьев сказал, что за мной будут следить. В двух матчах в среднем сыграл под 18 минут»

рассказал о своем переходе из в на правах аренды.

Во втором матче за хабаровчан 19-летний форвард сделал две голевые передачи – в игре со «Спартаком» (3:4 ОТ).

– Как узнали о переходе из «Магнитки» в «Амур»?

– Подписал с «Металлургом» контракт на следующий сезон и вскоре пришла информация об аренде в Хабаровск. Главный тренер «Магнитки» Илья Петрович Воробьев пожелал удачи и сказал, что за мной будут следить.

– Как восприняли аренду?

– В общем-то обрадовался. В «Металлурге» провел в этом сезоне семь матчей, но выходил на лед нечасто (среднее время – 2 минуты 12 секунд – прим. ред.). Была надежда, что в «Амуре» получу больше игрового времени и доверия. К счастью, так и произошло, в двух матчах за Хабаровск в среднем сыграл под 18 минут.

– Есть отличия в системах игры Воробьева и Епанчинцева?

– «Металлург» – один из исторических лидеров КХЛ, играет в атакующий, открытый хоккей. В «Амуре» нужно больше внимания уделять обороне, здесь немного другие схемы. Но хоккей тоже современный, агрессивный, творческий.

– В Магнитогорске вы играли под 17-м номером, здесь выбрали 71-й. Почему?

– Еще в детстве, когда из Екатеринбурга перебрался в Магнитогорск, мне выдали свитер с 17-м номером, под ним и играл. В «Амуре» был свободен 71-й, сразу его и выбрал.

– Знаете, что номер 17 – знаковый для нашего хоккея?

– Наслышан, что под ним играли одни из лучших крайних форвардов в истории хоккея – Харламов и Ковальчук. Но, повторюсь, у меня он оказался случайно. Понимаю всю ответственность игры под таким номером, это отличный стимул для развития.

– Есть план побороться за приз лучшего новичка сезона КХЛ – с тем же партнером по звену Лихачевым?

– Так далеко пока не заглядываю. Основная задача – работать, расти в каждом матче, прогрессировать на уровне . И самое главное – завоевать вместе с «Амуром» путевку в плей-офф, – сказал Гребенкин.