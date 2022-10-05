«Место для живодера – тюрьма». Хоккеисты «Немана» выступили против жестокого обращения с животными

Хоккеисты выступили против жестокого обращения с животными.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, тренеры и игроки клуба из Гродно поучаствовали в фотосессии с собаками, пострадавшими от жестокости людей.

Ежегодно 4 октября во всем мире отмечается Всемирный день защиты животных (World Animal Day). В честь этой даты проходят разнообразные благотворительные и просветительские мероприятия.

Сейчас собаки находятся у волонтеров Гродненского общественного объединения защиты животных «Преданное сердце» и ищут себе новый дом.

«Наша команда знает о том, что Президент Беларуси поручил взять на контроль проблему жестокого обращения с животными. Мы с ребятами поддерживаем эту инициативу и считаем, что нет ничего достойнее и правильней, когда человек отстаивает интересы самых беззащитных.

В таком мужском виде спорта, как хоккей, я уже 40 лет, 9 из которых являюсь тренером. Поэтому я знаю, что такое настоящий мужчина. И я убежден в том, что настоящий мужчина никогда не обидит слабого, или того, кто не может ему ответить. В этот день, фотографируясь с собаками, пострадавшими от рук людей, мы хотим привлечь внимание к острой социальной проблеме нашего общества. Мы против жестокого обращения с животными!» – сказал тренер «Немана» Евгений Летов.

«Я думаю, что наказание, которое несут подлые люди, самоутверждающиеся за счет беззащитных существ недостаточное для этих преступлений. Животные – наши друзья, которые помогали и помогают человеку.

И самое малое что мы можем сделать для них – это относиться достойно. Жестокость – это зло, а зло должно быть наказано, и место для живодера – тюрьма», – сказал нападающий Артур Буйницкий.

Хоккеист сфотографировался с псом по имени Дарк. Он попал в ДТП и был оставлен на дороге.

Фото: информационный портал Гродно