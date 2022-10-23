Шевченко о словах Кравеца: «Хартли бы так не сказал. Но его выгнали и пришел нормальный тренер. Вперед, «Авангард», выйди в плей-офф»

отреагировал на слова тренера «Авангарда» .

После победы над «Северсталью» (4:3) исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» сказал игрокам в раздевалке: «Я думаю, сегодняшнюю раздевалку мы сможем послать Шевченко, чтобы он наконец-то написал, что у нас самая лучшая раздевалка и самая лучшая команда».

«Хартли бы так не сказал. Но Хартли выгнали и пришел нормальный тренер, к нему уважение.

Вперед, , выйди в плей-офф», – написал журналист.