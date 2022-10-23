Разин о 3:4 от «Авангарда»: «Счастье было рядом, унесло его снарядом»

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Андрей Разин высказался после матча против «Авангарда» (3:4).

«Бились, старались, молодцы. Как говорится, счастье было рядом, унесло его снарядом. Буше сказал: «С днем рождения, Андрей Владимирович, но очки будут наши».

Позитив от голов в большинстве есть, но надо было «5 на 3» забивать. В хоккее есть такой закон, что если не забиваешь в такой ситуации, то очень редко выигрываешь матч.

Второй матч подряд слабый первый период? Ну, мы иногда и выигрываем первые периоды. Сегодня вышли, сразу получили два удаления. Одно – нечаянное, человек переносил клюшку и попал по лицу. Сопернику дали вдохнуть, соперник побежал, хорошо, что больше не пропустили», – сказал главный тренер «Северстали».

«Северсталь» отыгралась с 0:2, но проиграла «Авангарду»

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