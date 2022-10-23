Кравец о ненужных удалениях: «Человек сам должен понять, что такими действиями подводит команду. Наказаниями людей сложно заставить»

высказался после победы в матче против (4:3).

«В начале сезона у нас были проблемы со вбрасываниями, сейчас много работает в конце тренировок с центральными, наверное, это приносит результат. Да, можно сказать, что Свитов входит в наш тренерский штаб, но пока не работает на лавке. У него есть своя зона ответственности.

Галимов, к сожалению, получил травму. У него болело плечо, он в Челябинске играл уже на уколах.

Что делать с ненужными удалениями? Знаете, если бы это допустил Круженков, я бы сказал, что он еще не научился. Здесь концентрация, фокус на игру, люди столько лет играют. И какими-то наказаниями их сложно заставить, здесь сам человек должен понять, что он такими действиями подводит команду», – сказал исполняющий обязанности главного тренера .