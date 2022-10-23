Кравец о ненужных удалениях: «Человек сам должен понять, что такими действиями подводит команду. Наказаниями людей сложно заставить»

Теги Авангард Северсталь травмы Александр Свитов Станислав Галимов КХЛ Михаил Кравец Егор Круженков Хоккей

Михаил Кравец высказался после победы в матче против «Северстали» (4:3).

«В начале сезона у нас были проблемы со вбрасываниями, сейчас Александр Свитов много работает в конце тренировок с центральными, наверное, это приносит результат. Да, можно сказать, что Свитов входит в наш тренерский штаб, но пока не работает на лавке. У него есть своя зона ответственности.

Галимов, к сожалению, получил травму. У него болело плечо, он в Челябинске играл уже на уколах.

Что делать с ненужными удалениями? Знаете, если бы это допустил Круженков, я бы сказал, что он еще не научился. Здесь концентрация, фокус на игру, люди столько лет играют. И какими-то наказаниями их сложно заставить, здесь сам человек должен понять, что он такими действиями подводит команду», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда».

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