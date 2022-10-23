Епанчинцев про 3:4 со «Спартаком»: «Амур» рассчитывал на большее. Опять допускаем детские ошибки»

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Главный тренер «Амура» прокомментировал поражение от «Спартака» (3:4 ОТ).

«Честно скажу, мы рассчитывали на большее. Первый период не сложился, пропустили быстрые голы, ненужные, легкие. Детские ошибки, которые разбираются изо дня в день, опять допускаем.

Но старание, желание было. Ванька Николишин и его звено – молодцы, забрали хотя бы одно очко. Не первый раз получаем удаление в концовке игры. Но ситуации, которые происходят, будут разбираться», – сказал Вадим Епанчинцев.

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