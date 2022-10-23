Драйзайтль о 0:2 с «Сент-Луисом»: «У них кубковая команда. Они знают, как играть в таких матчах»

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Леон Драйзайтль назвал «Сент-Луис» кубковой командой. 

«Эдмонтон» сегодня проиграл «Блюз» (0:2) в регулярном чемпионате НХЛ

«Две хорошие команды провели очень напряженную игру. Они забросили две шайбы, а мы – ни одной. У них хорошая команда, кубковая команда. 

Они уже побеждали в прошлом и знают, как играть в таких матчах. Это главный момент, как мне кажется. В то же время, мы были довольно небрежны в некоторых аспектах игры», – сказал форвард «Ойлерс». 

 

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