Драйзайтль о 0:2 с «Сент-Луисом»: «У них кубковая команда. Они знают, как играть в таких матчах»

назвал кубковой командой.

сегодня проиграл «Блюз» (0:2) в регулярном чемпионате .

«Две хорошие команды провели очень напряженную игру. Они забросили две шайбы, а мы – ни одной. У них хорошая команда, кубковая команда.

Они уже побеждали в прошлом и знают, как играть в таких матчах. Это главный момент, как мне кажется. В то же время, мы были довольно небрежны в некоторых аспектах игры», – сказал форвард «Ойлерс».