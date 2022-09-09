Пойл о 40-летнем стаже работы генменеджером в НХЛ: «Вау! Трудно в это поверить. Время летит быстро, когда хорошо его проводишь»

Теги Вашингтон Нэшвилл Дэвид Пойл НХЛ Хоккей

Дэвид Пойл высказался о том, что работает генеральным менеджером в НХЛ уже 40 лет подряд. 

В 1982 году он занял эту должность в «Вашингтоне», а после ухода из клуба в 1997 году сразу же получил работу в «Нэшвилле»

Его отец Бад Пойл тоже был генменеджером клубов НХЛ – он работал в «Филадельфии» и «Ванкувере». В обоих случаях он был первым генеральным менеджером этих клубов – как и Дэвид в «Предаторс». 

«Вау! 40 лет, в это трудно поверить. Время летит быстро, когда хорошо его проводишь. 

Когда мне было 17 лет, папа нашел мне работу в тренировочном лагере «Филадельфии». И оттуда я поднялся по хоккейной лестнице. 

Сейчас я приближаюсь к финишной черте. Я горжусь тем, чего мы добились в Нэшвилле – как на льду, так и вне его. Я продолжаю каждый день работать над тем, чтобы привезти Кубок Стэнли в этот замечательный город и порадовать болельщиков», – сказал Пойл. 

Под его руководством «Нэшвилл» в 2017 году впервые в истории клуба вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил «Питтсбургу». 

В 2018 году Пойл стал самым побеждающим генменеджером в истории НХЛ, опередив Глена Сатера по числу выигранных матчей в регулярных чемпионатах.

Мистер Стабильность. Главные моменты биографии Дэвида Пойла

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные