Пойл о 40-летнем стаже работы генменеджером в НХЛ: «Вау! Трудно в это поверить. Время летит быстро, когда хорошо его проводишь»

Дэвид Пойл высказался о том, что работает генеральным менеджером в НХЛ уже 40 лет подряд.

В 1982 году он занял эту должность в , а после ухода из клуба в 1997 году сразу же получил работу в .

Его отец Бад Пойл тоже был генменеджером клубов НХЛ – он работал в «Филадельфии» и «Ванкувере». В обоих случаях он был первым генеральным менеджером этих клубов – как и Дэвид в «Предаторс».

«Вау! 40 лет, в это трудно поверить. Время летит быстро, когда хорошо его проводишь.

Когда мне было 17 лет, папа нашел мне работу в тренировочном лагере «Филадельфии». И оттуда я поднялся по хоккейной лестнице.

Сейчас я приближаюсь к финишной черте. Я горжусь тем, чего мы добились в Нэшвилле – как на льду, так и вне его. Я продолжаю каждый день работать над тем, чтобы привезти Кубок Стэнли в этот замечательный город и порадовать болельщиков», – сказал Пойл.

Под его руководством «Нэшвилл» в 2017 году впервые в истории клуба вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил «Питтсбургу».

В 2018 году Пойл стал самым побеждающим генменеджером в истории , опередив Глена Сатера по числу выигранных матчей в регулярных чемпионатах.

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