У Исхакова 2+2 в 4 матчах дебютного сезона АХЛ за фарм «Айлендерс». Он поиграл в МХЛ, NCAA, Финляндии и Германии

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У Руслана Исхакова 2+2 в 4 матчах дебютного сезона АХЛ за фарм «Айлендерс».

Сегодня 22-летний игрок «Бриджпорта» набрал 2 (1+1) очка и помог своей команде обыграть «Лаваль» (5:2). 

Всего у него стало 4 (2+2) балла в 4 играх сезона. Нападающий был выбран «Айлендерс» на драфте НХЛ-2018 под 43-м общим номером.

В прошлом сезоне Исхаков провел 29 матчей за немецкий «Мангейм» и набрал 23 (7+16) балла.

Ранее он выступал за «Красную Армию» в МХЛ, сборную России U18 (на ЮЧМ-2018 – 5 игр, 3 гола) университет Коннектикута в NCAA и ТПС в Финляндии. 

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