Гендиректор «Салавата»: «Мы с «Ак Барсом» тратим много средств, чтобы дерби было лучшим в КХЛ. Нельзя позволять честолюбию заходить на нашу территорию»

Теги Ак Барс Салават Юлаев КХЛ Ринат Баширов Хоккей

Генеральный директор «Салават Юлаева» рассказал о противостоянии с «Ак Барсом».

«Является матч «Ак Барса» с «Салават Юлаевым» «Зеленым дерби»? Безусловно. Полные трибуны в Казани, за неделю до матча нет билетов.

Во всяком случае мы с руководством «Ак Барса» тратим много времени и средств, чтобы это дерби было лучшим в лиге.

Кстати, лига нам здорово помогает! Поэтому нельзя позволять честолюбию заходить на нашу территорию», – написал Ринат Баширов.

Шипачев наконец-то забил (впервые за 9 игр), Радулов всех выносил, но Уфа была лучше. Второй раунд Зеленого дерби

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные