Гендиректор «Салавата»: «Мы с «Ак Барсом» тратим много средств, чтобы дерби было лучшим в КХЛ. Нельзя позволять честолюбию заходить на нашу территорию»
Генеральный директор «Салават Юлаева» рассказал о противостоянии с «Ак Барсом».
«Является матч «Ак Барса» с «Салават Юлаевым» «Зеленым дерби»? Безусловно. Полные трибуны в Казани, за неделю до матча нет билетов.
Во всяком случае мы с руководством «Ак Барса» тратим много времени и средств, чтобы это дерби было лучшим в лиге.
Кстати, лига нам здорово помогает! Поэтому нельзя позволять честолюбию заходить на нашу территорию», – написал Ринат Баширов.
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