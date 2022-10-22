Минское «Динамо» прервало 5-матчевую победную серию «Локомотива»

Завершилась победная серия «Локомотива» в Фонбет чемпионате .

Ярославский клуб проиграл минскому на выезде со счетом 2:5.

Таким образом, команда тренера уступила впервые с 6 октября, когда «Локомотив» по буллитам проиграл «Адмиралу» (2:3 Б). С того моменты железнодорожники выиграли пять матчей подряд.

На данный момент ярославцы набрали 29 очков в 21 игре и занимает вторую позицию в таблице Западной конференции.

Следующий матч запланирован 24 октября против СКА.