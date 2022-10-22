Минское «Динамо» прервало 5-матчевую победную серию «Локомотива»
Завершилась победная серия «Локомотива» в Фонбет чемпионате КХЛ.
Ярославский клуб проиграл минскому «Динамо» на выезде со счетом 2:5.
Таким образом, команда тренера Игоря Никитина уступила впервые с 6 октября, когда «Локомотив» по буллитам проиграл «Адмиралу» (2:3 Б). С того моменты железнодорожники выиграли пять матчей подряд.
На данный момент ярославцы набрали 29 очков в 21 игре и занимает вторую позицию в таблице Западной конференции.
Следующий матч «Локомотива» запланирован 24 октября против СКА.
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