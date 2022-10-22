Федотов тренируется со сборной ВМФ. Он приехал в Петербург на игру срочников с ветеранами

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Голкипер сборной России Иван Федотов работает с командой ВМФ Российской Федерации.

По данным «Матч ТВ», вратарь тренируется со сборной Военно-морского флота возраста 18+. 22 октября он занимался на Ждановке в Санкт‑Петербурге – там расположен дворец спорта СКА.

Утверждается, что Федотов, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», прибыл на игру проходящих срочную службу против ветеранов и помогал с подготовкой к первенству вооруженных сил для участников в возрасте от 35 лет.

Федотов отозвал иск к призывной комиссии Петербурга. Суд прекратил дело

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