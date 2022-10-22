Бурмистров о настрое «Ак Барса» перед «Салаватом»: «Нужна была любая победа – мы добились. Сейчас нужно идти дальше вперед»

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Александр Бурмистров поделился ожиданиями от матча «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым»

– Второе «Зеленое дерби» в сезоне, что оно значит для команды?

– Один из самых важных матчей в регулярном чемпионате для болельщиков. Для нас – очередная игра с серьезным соперником, которого нужно обыгрывать.

– «Салават Юлаев» изменился по сравнению с предыдущим матчем в Уфе?

– По игре, думаю, не поменялся, много молодежи, быстрая команда, техничная.

– Победа над «Магниткой» повлияла на настрой?

– Сто процентов. Нам нужна была любая победа – мы ее добились. Сейчас нужно идти дальше вперед, играть так же, как против «Магнитки», – сказал форвард казанцев. 

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