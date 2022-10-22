поделился ожиданиями от матча с .

– Второе «Зеленое дерби» в сезоне, что оно значит для команды?

– Один из самых важных матчей в регулярном чемпионате для болельщиков. Для нас – очередная игра с серьезным соперником, которого нужно обыгрывать.

– «Салават Юлаев» изменился по сравнению с предыдущим матчем в Уфе?

– По игре, думаю, не поменялся, много молодежи, быстрая команда, техничная.

– Победа над «Магниткой» повлияла на настрой?

– Сто процентов. Нам нужна была любая победа – мы ее добились. Сейчас нужно идти дальше вперед, играть так же, как против «Магнитки», – сказал форвард казанцев.