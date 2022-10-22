Пойнт о 3:2 с «Флоридой»: «У «Тампы» в основном забивает один парень, нужна была отдача от других. Нам за это платят»
Брэйден Пойнт считает, что лидеры «Тампы» должны прибавлять.
Форвард отметился дублем (включая победный гол в овертайме) в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:2 ОТ).
До этой игры у него было 2 (1+1) очка в первых 4 матчах сезона.
«У нас в основном забивает один парень [Стивен Стэмкос]. Команде нужна была отдача от других ребят. У нас есть игроки, которым надо прибавлять в атаке, нам за это платят.
С «Флоридой» играть всегда тяжело, но в то же время весело. Быстрый и плотный хоккей. Очень приятно, что выиграли сегодня», – сказал Пойнт.
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