Пойнт о 3:2 с «Флоридой»: «У «Тампы» в основном забивает один парень, нужна была отдача от других. Нам за это платят»

считает, что лидеры должны прибавлять.

Форвард отметился дублем (включая победный гол в овертайме) в матче регулярного чемпионата с «Флоридой» (3:2 ОТ).

До этой игры у него было 2 (1+1) очка в первых 4 матчах сезона.

«У нас в основном забивает один парень [ ]. Команде нужна была отдача от других ребят. У нас есть игроки, которым надо прибавлять в атаке, нам за это платят.

С «Флоридой» играть всегда тяжело, но в то же время весело. Быстрый и плотный хоккей. Очень приятно, что выиграли сегодня», – сказал Пойнт.