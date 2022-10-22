Стэмкос – 1-й игрок в истории «Тампы» с 7 голами в 5 матчах на старте сезона

– 1-й игрок в истории с 7 голами в 5 матчах на старте сезона.

Капитан «Лайтнинг» отличился в матче регулярного чемпионата с «Флоридой» (3:2 ОТ). У него стало 9 (7+2) очков в 5 играх.

Стэмкос опередил Криса Контоса (6 голов в 5 играх на старте сезона-1992/93) и (5 голов в 5 играх на старте сезона-2017/18).

При этом Стивен забивал в каждом из 5 матчей, что ранее удавалось только Кучерову (его серия в сезоне-2017/18 достигла 7 матчей).

Отметим, что сегодня ассистентом Стэмкоса при заброшенной шайбе выступил именно Кучеров.