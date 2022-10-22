Скабелка мечтает выиграть Кубок Гагарина: «Хочется поднять его уже как тренер. Как долго буду идти к цели, не знаю»

рассказал о желании выиграть .

— Ваша цель — Кубок?

— Да. Потому что завоевывал Кубок в качестве игрока, теперь хочется поднять его уже как тренер. У меня есть цель, я к ней иду, но как долго идти буду — не знаю.

На одной встрече мне удалось поговорить неформально по душам с Кинэном. И мы стали обсуждать: «Вот, ты столько выиграл». А он отвечает: «Андрей, ты знаешь, сколько я проиграл, чтобы в первый раз поднять кубок? Поэтому у тебя все впереди». И я на это надеюсь, – сказал главный тренер .