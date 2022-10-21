Скабелка про 0:5 от «Металлурга»: «Не смог подготовить команду, провалили 1-й период. Соперник выигрывал всю борьбу»

подвел итоги матча с (0:5).

«Не смог я подготовить команду. Понимали, с кем играем. «Магнитка» – быстрая, мастеровитая, мощная команда. Мы не вошли сразу с первой смены, провалили первый период.

«Металлург» был быстрее, выигрывал всю борьбу. Забивали голы на любой вкус. Мы попытались потом переломить ход матча, но соперник не позволил.

Всего шесть защитников в заявке связано с тем, что у нас два лимитчика приболели. Надеялись, что наша шестерка сыграет надежнее. Минеев, наверное, будет искать продолжение карьеры в другой команде.

С чем связана нестабильная игра? Перед «Куньлунем» был тяжелый выезд, сейчас тоже была тяжелая серия из четырех матчей. «Металлург» сыграл будто матч плей-офф с Казанью. Мы же хотели восстановиться, дали полегче тренировки, но, наверное, сделали не все правильно. Нашему тренерскому штабу надо разобраться», – сказал главный тренер .