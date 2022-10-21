Воробьев о 5:0 с «Барысом»: «Лучшее начало сложно придумать. Все получилось, очень солидно, быстро сыграли»
Илья Воробьев прокомментировал победу в матче против «Барыса» (5:0).
«Лучшее начало сложно придумать. Мы забили голы «5 на 5», здорово выглядело наше большинство. Да, сегодня все получилось, но бывают и другие игры. Очень солидно, быстро сыграли сегодня, пасы в клюшку.
Никонцев уже катался дома с тренером по развитию. Поднабрал физику и вернулся в состав. Толя классно вошел в игру, одну забил, парочку отдал, был одном из лидеров на льду. Приятно такое наблюдать.
Рябыкина пригласили, потому что у нас один из самых немногочисленных штабов в КХЛ. Мы искали усиление. Когда я Дмитрию Анатольевичу позвонил, он взял неделю на размышление и приехал к нам. Мы этому, разумеется, очень рады», – сказал главный тренер «Металлурга».
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