Воробьев о 5:0 с «Барысом»: «Лучшее начало сложно придумать. Все получилось, очень солидно, быстро сыграли»

прокомментировал победу в матче против (5:0).

«Лучшее начало сложно придумать. Мы забили голы «5 на 5», здорово выглядело наше большинство. Да, сегодня все получилось, но бывают и другие игры. Очень солидно, быстро сыграли сегодня, пасы в клюшку.

Никонцев уже катался дома с тренером по развитию. Поднабрал физику и вернулся в состав. Толя классно вошел в игру, одну забил, парочку отдал, был одном из лидеров на льду. Приятно такое наблюдать.

Рябыкина пригласили, потому что у нас один из самых немногочисленных штабов в . Мы искали усиление. Когда я Дмитрию Анатольевичу позвонил, он взял неделю на размышление и приехал к нам. Мы этому, разумеется, очень рады», – сказал главный тренер .