Защитник «Миннесоты» Голигоски – 5-й игрок с драфта НХЛ-2004, сыгравший 1000 матчей в лиге

Защитник «Миннесоты» Алекс Голигоски провел 1000-й матч в НХЛ.

37-летний игрок принял участие в игре регулярного чемпионата с «Ванкувером» (4:3 ОТ).

Американец стал пятым игроком с драфта НХЛ-2004 (61-й номер, «Питтсбург»), достигшим отметки 1000 матчей в лиге.

Предыдущие 4 – (1279, «Вашингтон»), (1050, «Виннипег»), Трэвис Зэйджак (1037), (1001).

Из продолжающих карьеру игроков в этом сезоне в клуб могут вступить Евгений Малкин («Питтсбург», 985), Александр Эдлер («Лос-Анджелес», 969) и Давид Крейчи («Бостон», 967).

Кроме и «Миннесоты», Голигоски поиграл еще за и «Аризону», набрав в общей сложности 459 (85+374) очков.

В Кубке Стэнли провел 47 игр и набрал 21 (7+14) балл. В 2009 году он стал обладателем трофея с «Пингвинс».