Казанский об Уткине: «Он сделал огромный вклад в развитие нашей профессии в футболе. Если неинтересно, что вокруг тебя, в журналистике нечего делать»

рассказал о том, что берет пример с Василия Уткина.

«Самое главное качество журналиста, конечно, любопытство. Если неинтересно, что вокруг тебя – даже не то, чем ты занимаешься, это по определению должно быть интересно, – то делать в журналистике нечего.

За впечатлениями мы, например, ездим по стране. Не упустили возможность приехать на Дальний Восток: увидеть его своими глазами и понять, что это за край. Если этого любопытства нет, то надо менять профессию.

Многие мои коллеги и я сам не мечтали быть спортивными комментаторами. Жизнь выкинула в эту профессию, и мы этим, разумеется, довольны.

По поводу тех, за кем идешь: ориентируешься на многих коллег, которые состоялись в профессии, и которые по разным причинам больше не работают.

Например, есть : он сделал огромный вклад в развитие нашей профессии в футболе. Самое главное, за чем ты идешь, – харизма человека», – сказал комментатор на встрече со студентами Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.