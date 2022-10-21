Алиу обвинил НХЛ в лицемерии: «Они считают своим направлением молодежь и BIPOC, но отказываются работать с членами лиги, входящими в альянс разнообразия»

считает, что ведет себя лицемерно.

Ранее стало известно, что лига выпустила отчет о расовом и гендерном разнообразии и инклюзивности в лиге.

«Очень лицемерно со стороны НХЛ опубликовать отчет, в котором говорится, что одним из основных направлений их деятельности является молодежь и BIPOC (аббревиатура расшифровывается как «темнокожие, коренной народ и цветное население» – прим. Sports.ru).

Но при этом они отказываются полноценно работать с нынешними и бывшими членами своей лиги, входящими в Hockey Diversity Alliance (альянс хоккейного разнообразия – прим. Sports.ru), которые и делают с Hockey Diversity Alliance эти массовые и просветительские программы», – написал один из лидеров альянса хоккейного разнообразия.

83,6% сотрудников команд НХЛ – белые, 3,74% – темнокожие, 3,71% – латиноамериканцы, 4,17% – азиаты