Алиу о борьбе с расизмом: «НХЛ не готова делать ощутимые шаги в этом направлении»

Нападающий Аким Алиу рассказал, почему альянс хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance) разорвал отношения с НХЛ.

Лидерами организации, созданной для борьбы с проявлениями расизма в хоккее, являются Алиу и .

«Это на 95% белая игра, поэтому те немногие из нас, кто достиг высочайшего уровня, чувствуют, что мы можем высказываться и влиять на следующее поколение, делать все возможное, чтобы изменить культуру игры, просто из-за пережитого нами опыта.

Как группа мы чувствуем, что лига не готова делать ощутимые шаги в этом направлении, делать так, чтобы игра была для всех.

Трудно почувствовать себя желанным в хоккее, если только ты не белый. Это спорт, который не способствует инклюзивности с раннего возраста.

Хоккей – это «опусти голову, появись на катке, играй жестко, держи язык за зубами и просто пытайся, вписывайся», поэтому, я думаю, хоккей исключает все, что отличается.

Если бы я молчал, у меня была бы долгая карьера? Может быть, но я чувствую, что то, что я делаю, что моя группа делает, важнее», – сказал Алиу.

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