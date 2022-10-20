Владарж продлил контракт с «Калгари» на два года и 4,4 млн долларов

и договорились о подписании контракта.

Канадский клуб продлил соглашение с 25-летним голкипером на два года и 2,2 миллиона долларов. Общая сумма сделки чешского хоккеиста – 4,4 млн долларов.

Договор вступит в силу в следующем сезоне. В текущем кэпхит вратаря составляет 750 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Владарж провел 23 матча в регулярном чемпионате за «Флэймс», пропуская в среднем 2,75 шайбы и отражая 90,6% бросков.