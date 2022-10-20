Около 62% сотрудников НХЛ – мужчины, 37% – женщины, 1,34% отметили себя как «другое» или не ответили
НХЛ провела исследование гендерного состава работников клубов.
В отчете лиги о расовом и гендерном разнообразии и инклюзивности представлена статистическая информация о штатных сотрудниках.
Почти 62% работников НХЛ и клубов – мужчины, около 37% – женщины.
1,34% отметили себя как «другое» или предпочли не отвечать на вопросы.
У 22 клубов НХЛ есть программы по найму темнокожих, женщин и представителей коренных народов. Лига опубликовала отчет о расовом и гендерном разнообразии и инклюзивности
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