Александр Мальцев: «Разбивают лицо игроку «Динамо» – КХЛ молчит, разбивают хоккеисту СКА – молчит. Чуть что не так у ЦСКА – сразу разборки»
Александр Мальцев предположил, что КХЛ работает в интересах одного клуба.
«Динамо» проиграло ЦСКА (1:3) в игре регулярного чемпионата.
«Плотников всегда играет либо грубо, либо на грани, судьи прекрасно знают об этом.
Он бьет Новикова сзади, толкает его на борт, разбивает лицо. Даже в мое время, когда правила были другими, удаляли до конца. А тут ничего! Как так?
Такое впечатление, что КХЛ работает в интересах одного клуба. Вот нападающему СКА разбили лицо об открытую лавку – КХЛ молчит. Разбивают лицо игроку «Динамо» – лига молчит и делает вид, что ничего страшного не произошло.
Зато чуть что не так у ЦСКА – сразу разборки», – заявил двукратный олимпийский чемпион и бывший нападающий «Динамо».
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