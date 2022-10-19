У Михеева «минус 3» в первом матче за «Ванкувер» – худший показатель в команде

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Илья Михеев набрал «минус 3» в первом матче за «Ванкувер» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Кэнакс» уступили «Коламбусу» (3:4 ОТ). Россиянин проводил первую игру после травмы, полученной на предсезонке. 

Сегодня Михеев (16:42, 1:15 – в большинстве, 0:50 – в меньшинстве) завершил игру с полезностью «минус 3» – это худший показатель в команде. 

С «минус 2» игру закончили форварды Джей Ти Миллер и Андрей Кузьменко, а также защитник Райлли Стиллман. 

В активе Ильи 2 броска в створ. 

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