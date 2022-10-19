У Михеева «минус 3» в первом матче за «Ванкувер» – худший показатель в команде

набрал «минус 3» в первом матче за в регулярном чемпионате .

«Кэнакс» уступили (3:4 ОТ). Россиянин проводил первую игру после травмы, полученной на предсезонке.

Сегодня Михеев (16:42, 1:15 – в большинстве, 0:50 – в меньшинстве) завершил игру с полезностью «минус 3» – это худший показатель в команде.

С «минус 2» игру закончили форварды Джей Ти Миллер и Андрей Кузьменко, а также защитник Райлли Стиллман.

В активе Ильи 2 броска в створ.