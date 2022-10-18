Тренер «Миннесоты» о 20 пропущенных голах в 3 матчах: «Дело здесь не только во вратарях, но и в защитниках, в нападающих, в тренерах – во всех нас»

Тренер «Миннесоты» высказался о 20 пропущенных командой шайбах в 3 играх на старте сезона.

«Уайлд» проиграли 3 домашних матча подряд – «Рейнджерс» (3:7), «Лос-Анджелесу» (6:7) и (3:6).

«То, что мы столько пропускаем, вызывает беспокойство. Здесь дело не только во вратарях, но и в защитниках, в нападающих, в тренерах – во всех нас.

Мы слишком много пропускаем, и все несут за это ответственность. Будем избавляться от этого вместе», – сказал .

«Миннесота» пропустила 20 шайб в 3 матчах на старте сезона. Это 1-й такой случай в НХЛ с 1989 года