Тренер «Миннесоты» о 20 пропущенных голах в 3 матчах: «Дело здесь не только во вратарях, но и в защитниках, в нападающих, в тренерах – во всех нас»

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Тренер «Миннесоты» высказался о 20 пропущенных командой шайбах в 3 играх на старте сезона. 

«Уайлд» проиграли 3 домашних матча подряд – «Рейнджерс» (3:7), «Лос-Анджелесу» (6:7) и «Колорадо» (3:6). 

«То, что мы столько пропускаем, вызывает беспокойство. Здесь дело не только во вратарях, но и в защитниках, в нападающих, в тренерах – во всех нас. 

Мы слишком много пропускаем, и все несут за это ответственность. Будем избавляться от этого вместе», – сказал Дин Эвасон

«Миннесота» пропустила 20 шайб в 3 матчах на старте сезона. Это 1-й такой случай в НХЛ с 1989 года

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