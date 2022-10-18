Михеев, вероятно, попадет в состав «Ванкувера» на матч с «Коламбусом» 19 октября
Стало известно, когда нападающий Илья Михеев может дебютировать за «Ванкувер».
По данным журналиста TSN Даррена Дрегера, если не наступит никаких чрезвычайных обстоятельств, россиянин будет включен в состав на игру с «Коламбусом». Этот матч НХЛ назначен на 19 октября.
Михеев получил травму в первом предсезонном матче «Ванкувера» и приступил к тренировкам лишь 11 октября. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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