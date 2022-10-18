Михеев, вероятно, попадет в состав «Ванкувера» на матч с «Коламбусом» 19 октября

Стало известно, когда нападающий может дебютировать за .

По данным журналиста TSN Даррена Дрегера, если не наступит никаких чрезвычайных обстоятельств, россиянин будет включен в состав на игру с . Этот матч назначен на 19 октября.

Михеев получил травму в первом предсезонном матче «Ванкувера» и приступил к тренировкам лишь 11 октября. С его статистикой можно ознакомиться здесь.