Михеев, вероятно, попадет в состав «Ванкувера» на матч с «Коламбусом» 19 октября

Теги Коламбус Ванкувер НХЛ Даррен Дрегер Илья Михеев Хоккей

Стало известно, когда нападающий Илья Михеев может дебютировать за «Ванкувер».

По данным журналиста TSN Даррена Дрегера, если не наступит никаких чрезвычайных обстоятельств, россиянин будет включен в состав на игру с «Коламбусом». Этот матч НХЛ назначен на 19 октября.

Михеев получил травму в первом предсезонном матче «Ванкувера» и приступил к тренировкам лишь 11 октября. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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