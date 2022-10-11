Михеев провел первую тренировку с «Ванкувером» после травмы

провел первую тренировку с после травмы.

Российский форвард принял участие в тренировочном занятии «Кэнакс».

Это было его первое появление на льду вместе с командой после травмы, полученной в первом предсезонном матче.

Нападающий пока тренируется без контакта. «Ванкувер» сообщил, что он начнет сезон в списке травмированных, как и два защитника – и .

При этом, поскольку травмы игроков были получены на предсезонке, они могут быть выведены из списка в любой момент (обычно включение в список травмированных означает, что игрок должен провести в нем минимум неделю).