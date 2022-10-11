Михеев провел первую тренировку с «Ванкувером» после травмы
Илья Михеев провел первую тренировку с «Ванкувером» после травмы.
Российский форвард принял участие в тренировочном занятии «Кэнакс».
Это было его первое появление на льду вместе с командой после травмы, полученной в первом предсезонном матче.
Нападающий пока тренируется без контакта. «Ванкувер» сообщил, что он начнет сезон в списке травмированных, как и два защитника – Трэвис Дермотт и Тайлер Майерс.
При этом, поскольку травмы игроков были получены на предсезонке, они могут быть выведены из списка в любой момент (обычно включение в список травмированных означает, что игрок должен провести в нем минимум неделю).
Комментарии