Михеев провел первую тренировку с «Ванкувером» после травмы

Теги травмы Ванкувер НХЛ Тайлер Майерс Илья Михеев Трэвис Дермотт Хоккей

Илья Михеев провел первую тренировку с «Ванкувером» после травмы.

Российский форвард принял участие в тренировочном занятии «Кэнакс».

Это было его первое появление на льду вместе с командой после травмы, полученной в первом предсезонном матче. 

Нападающий пока тренируется без контакта. «Ванкувер» сообщил, что он начнет сезон в списке травмированных, как и два защитника – Трэвис Дермотт и Тайлер Майерс

При этом, поскольку травмы игроков были получены на предсезонке, они могут быть выведены из списка в любой момент (обычно включение в список травмированных означает, что игрок должен провести в нем минимум неделю). 

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