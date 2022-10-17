Кожевников про «Ак Барс»: «6 поражений – ничего страшного. Нельзя говорить, что Знарок не справляется, дело в игроках»

не видит вины главного тренера Олега Знарка в результатах «Ак Барса».

– «Ак Барс» проиграл шесть игр, но ничего страшного. Игроки все профессионалы.

Болельщикам неприятно на это смотреть. Все хотят, чтобы сразу взяли и рвали. Но в сезоне больше 60 игр… Уверен, после Нового года будет совершенно другая команда.

– Чего не хватает команде?

– Желания. Кто-то недорабатывает, недобегает. Реализации нет. Как говорили раньше, гол должен быть с мясом забит.

Нельзя говорить, что Знарок не справляется с «Ак Барсом». Он опытный тренер, знает, что делать. Конечно, ему неприятно, он переживает – сто процентов. Но дело в игроках, а не в нем.

Чего мы начинаем гнать? Сыграли по 17-18 игр. Посмотрим концовку, все игроки с характером, своеобразная психология. Им надо найти взаимопонимание и играть на одном дыхании. К концу второго круга мы придем к тому, что хотим видеть от Казани, – заявил двукратный олимпийский чемпион.

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