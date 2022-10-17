У Шипачева худшая полезность в «Ак Барсе» – «минус 7», у Войнова – «минус 6». Оба перешли из «Динамо» в межсезонье
У Вадима Шипачева худший показатель полезности в составе «Ак Барса».
35-летний нападающий казанской команды не отметился результативными действиями и набрал две минуты штрафа в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:5).
На данный момент «плюс-минус» Шипачева составляет «минус 7». Рядом с форвардом по этому показателю находятся Вячеслав Войнов и Кирилл Петров – на их счету «минус 6».
Шипачев и Войнов перешли в «Ак Барс» из «Динамо» в межсезонье.
Добавим, что Шипачев не набирает очки в четырех матчах подряд. Всего в этом сезоне он отметился 6 (3+3) баллами в 18 играх.
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