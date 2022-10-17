У Шипачева худшая полезность в «Ак Барсе» – «минус 7», у Войнова – «минус 6». Оба перешли из «Динамо» в межсезонье

У худший показатель полезности в составе «Ак Барса».

35-летний нападающий казанской команды не отметился результативными действиями и набрал две минуты штрафа в матче Фонбет чемпионата против «Трактора» (2:5).

На данный момент «плюс-минус» Шипачева составляет «минус 7». Рядом с форвардом по этому показателю находятся и – на их счету «минус 6».

Шипачев и Войнов перешли в «Ак Барс» из в межсезонье.

Добавим, что Шипачев не набирает очки в четырех матчах подряд. Всего в этом сезоне он отметился 6 (3+3) баллами в 18 играх.

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