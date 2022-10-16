Вадим Тарасов о старте Даниила в «Коламбусе»: «Не думаю, что поражения повлияют негативно. Неудачи пойдут в копилку в плане развития»

высказался об игре своего сына Даниила на старте сезона .

23-летний вратарь пропустил 9 шайб в двух проигранных матчах с «Каролиной» (1:4) и «Тампой» (2:5), отразив 73 броска из 82.

«Не думаю, что два поражения могут повлиять на него негативно. Он в том возрасте, когда неудачи пойдут ему в копилку в плане его развития, осознания ситуации. Он растет, и нынешняя ситуация пойдет ему только на пользу.

В НХЛ играют лучшие из лучших со всего мира, и ему надо адаптироваться. Это занимает какое-то время. Я надеюсь, оно у него будет, ему надо достигнуть определенного уровня.

Тот сезон у него не совсем задался, половину его он пропустил, что повлекло за собой проблемы в плане игрового опыта, но на это нельзя делать скидку.

Сейчас нужно физически вытягивать игры, а остальные нюансы он наработает в процессе получения игрового опыта. Шансы закрепиться в основе, я считаю, у него реально есть», – сказал бывший вратарь, сейчас работающий в «Сибири».