Филатов о проверке Следкома РФ из-за договорных матчей: «Не имею к ним отношения. Дальше будет разбираться адвокат»

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Никита Филатов заявил, что не имеет никакого отношения к организации договорных матчей. 

Ранее телеграм‑канал Mash сообщил, что Следственный комитет РФ ведет проверку в отношении Филатова из‑за подозрения в организации договорных матчей в МХЛ и ВХЛ.

Заявление на 32‑летнего экс-форварда клубов КХЛ и НХЛ в правоохранительные органы подал москвич Эмиль Музаффаров.

«Я не знаю, кто этот человек. К договорным матчам не имею отношения. Дальше с этим будет разбираться адвокат», – заявил Филатов, сейчас работающий помощником хоккейного агента Сергея Исакова. 

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