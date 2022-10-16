Вратарь «Торонто» Мюррей выбыл как минимум на 4 недели из-за травмы приводящей мышцы

Вратарь «Торонто» выбыл как минимум на 4 недели из-за травмы приводящей мышцы.

28-летний канадец был помещен в список травмированных на долгий срок.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» перешел в «Лифс» в июле в результате обмена с «Оттавой».

За 2 сезона в «Сенаторс» из-за различных травм он провел в общей сложности только 47 игр.

Таким образом, основным вратарем «Торонто» теперь будет . Его сменщиком в матче с «Оттавой» (3:2) был экстренно вызванный из АХЛ Эрик Кельгрен.

Мюррей досрочно покинул тренировку «Торонто» из-за дискомфорта. Самсонов сыграет с «Оттавой», если Мэтт не будет готов