Хайруллин о срыве перехода Энниса: «Болельщики «Салавата», готовьтесь меня проклинать. После новости о подписании на игрока начали давить, и он не выдержал»

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Артур Хайруллин взял на себя ответственность за срыв перехода Тайлера Энниса в «Салават». 

«Болельщики «Салавата Юлаева», готовьтесь меня проклинать. Болельщики «Ак Барса», «Металлурга», «Трактора» – превозносить. Но я этого не хотел.

«Салават Юлаев» на днях договорился об условиях контракта с Тайлером Эннисом и отправил ему электронный контракт (видимо, отсюда инсайд о сумме зарплаты у коллег с «Чемпионата»).

Эннису оставалось только поставить подпись, но тут на «Спорт-Экспрессе» вышла новость о готовящемся подписании.

На игрока начали давить родственники, друзья, СМИ (не забывайте о политической ситуации). Не каждый это выдерживает. Вот и Эннис не выдержал.

В итоге Тайлер до Уфы не долетит, клуб продолжит поиски нападающего. Сорри», – написал журналист «СЭ» в телеграм-канале. 

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