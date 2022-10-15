Хоккеисты-школьники из «Тверичей» перепели «Легко ли быть молодым» Гуфа: «Нам пофиг на наркотики. Мы клали на ротации!»

Хоккеисты «Тверичей» перепели композицию рэпера Гуфа.

Игроки тверской СШОР Егор Осипов и Александр Малышев, а также отец Егора – Максим Осипов – переделали трек «Легко ли быть молодым».

Вокал записал нападающий «Тверичей-2005» Егор Осипов, оператором и монтажером выступил защитник Александр Малышев. В клипе также снялись их партнеры по команде – учащиеся 11-го спорт-класса тверской средней школы № 18.

«Учителя школы предложили нам поучаствовать в конкурсе, которое проводит правительство Тверской области, посвященном профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. На самом деле, мне давно хотелось высказаться на эту тему. Поэтому предложение упало, что называется, на подготовленную почву.

Все в этом клипе сделано искренне и от души, и текст полностью отражает ценности и приоритеты наших ребят-хоккеистов, которые с малых лет выбрали спорт, ведут здоровый образ жизни и в будущем стремятся получить хорошее образование и добиться успеха в разных сферах деятельности», – рассказал Максим Осипов.