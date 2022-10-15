Защитник ЦСКА Дыбленко о повестках знакомым: «Приходили. По мобилизации многие пацаны ушли. Надеемся, что скоро придет мир»

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Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко рассказал о том, что его знакомым приходят повестки. 

«Семья помогает отвлечься от происходящего в мире. Мы переживаем и обсуждаем между собой – в том числе в команде. Желаем, чтобы все поскорее закончилось.

Приходили ли знакомым повестки? Приходили. По мобилизации многие пацаны ушли.

Надеемся, что скоро придет мир, и все будет хорошо», – сказал Дыбленко. 

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