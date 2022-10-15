Хеллибак, Хуссо и Седерблум – звезды дня в НХЛ

Коннор Хеллибак, Вилле Хуссо и Эльмер Седерблум – звезды дня в .

Первой звездой стал вратарь , отразивший 40 бросков из 41 в матче с «Рейнджерс» (4:1).

Второй звездой назван вратарь «Детройта» , сделавший шатаут в матче с «Монреалем» (3:0) при 29 отраженных бросках.

Третьей звездой стал нападающий Эльмер Седерблум, забросивший победную шайбу «Канадиенс». Эта игра была для него дебютной в НХЛ.