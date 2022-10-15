Хеллибак, Хуссо и Седерблум – звезды дня в НХЛ
Коннор Хеллибак, Вилле Хуссо и Эльмер Седерблум – звезды дня в НХЛ.
Первой звездой стал вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак, отразивший 40 бросков из 41 в матче с «Рейнджерс» (4:1).
Второй звездой назван вратарь «Детройта» Вилле Хуссо, сделавший шатаут в матче с «Монреалем» (3:0) при 29 отраженных бросках.
Третьей звездой стал нападающий «Детройта» Эльмер Седерблум, забросивший победную шайбу «Канадиенс». Эта игра была для него дебютной в НХЛ.
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