Евгений Свечников забросил 1-ю шайбу за «Сан-Хосе» в матче с «Каролиной». У Андрея – передача на Нечаса

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Евгений Свечников забросил 1-ю шайбу за «Сан-Хосе» в матче с «Каролиной».

Россиянин стал автором единственного гола «Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (1:2). 

Он провел на льду 5 минут 59 секунд (в 3-м периоде – одна смена, полезность «+1») – 1 бросок в створ, 1 силовой прием, 1 перехват. 

У «ураганов» результативной передачей на Мартина Нечаса отметился младший брат Евгения – форвард Андрей Свечников (16:43, 2:26 – в большинстве, 3 броска, 1 силовой, 2 потери, 1 перехват).

У него 2 (1+1) очка в 2 матчах сезона. 

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