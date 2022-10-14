Брылин после 2:5 от «Филадельфии»: «Если «Нью-Джерси» будет играть как последние 10-12 минут, победы придут»

Тренер подвел итоги матча с «Филадельфией» (2:5).

«Мы создали достаточно моментов не только для того, чтобы сравнять счет, но и, при лучшем стечении обстоятельств, для победы. Надо отдать должное сопернику – он играл самоотверженно, блокировал много бросков.

Результат не такой, какой бы нам хотелось, но если мы будем играть так, как последние 10-12 минут, думаю, победы придут.

Дубль Трэвиса Конекны? В ситуации с первым голом он мастерски бросил из-под защитника в угол, наш вратарь не увидел бросок. В третьем периоде в большинстве пропустили после броска с достаточно далекого расстояния, но была помеха перед вратарем. Еще и наш защитник, пытаясь заблокировать шайбу, невольно подправил ее в наши ворота, поэтому немного неудачно для нас все сложилось.

Травма Хишира? Нико – капитан команды, один из ведущих игроков. Он центральный нападающий, играющий и в большинстве, и в меньшинстве. Его не хватало, и это большая потеря для нас. Надеюсь, что он поправится скоро, и чем скорее, тем лучше для нас.

Мои обязанности в тренерском штабе? Я нахожусь не на скамейке, а наверху, отсматриваю все в плане тактики, подмечаю детали и оперативно связываюсь со скамейкой.

Исполнительское мастерство, по сравнению с Американской хоккейной лигой, конечно, отличается. Все в основном упирается в мелочи, небольшие детали. Те команды, которые я видел, достаточно ровные, и все зависит от настроя, желания, самоотверженной игры, игры вратарей, и не могу сказать, что как-то непривычно, но интересно», – сказал Брылин.