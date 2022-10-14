Энди Грин подписал контракт на 1 день с «Нью-Джерси», Биекса – с «Ванкувером». Оба защитника завершают карьеру

Защитники Энди Грин и Кевин Биекса завершают карьеру.

39-летний Грин подписал контракт с на 1 день, 41-летний Биекса – с «Ванкувером». В этих командах они провели большую часть своих карьер.

Грин выступал в НХЛ за «Девилс» (в том числе был капитаном команды) и , всего провел в лиге 1057 матчей, в которых набрал 264 (52+212) очка при 277 минутах штрафа. В плей-офф добавил 14 (5+9) баллов в 90 играх.

Биекса не играл в НХЛ с 2018 года, но официально о завершении карьеры ранее не объявлял. Сейчас он работает аналитиком на Sportsnet.

3 ноября (когда будет активирован контракт) проведет церемонию в честь игрока перед матчем с – единственной другой командой, за которую Кевин играл в НХЛ.

Всего на его счету 808 матчей в и 278 (63+215) очков при 1132 минутах штрафа. В 86 матчах плей-офф добавил еще 30 (10+20) очков.