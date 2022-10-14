Проворов – 2-я звезда матча с «Нью-Джерси»: 2 передачи, 3 броска, 5 хитов, 10 блоков и «+4» за 22:02

Теги Нью-Джерси Филадельфия НХЛ Иван Проворов Хоккей

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов стал 2-й звездой матча с «Нью-Джерси».

Россиянин помог «Флайерс» обыграть «Девилс» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ

На счету Проворова (22:02, 3:25 – в меньшинстве, полезность «+4» – лучший показатель в команде) 2 результативные передачи. 

Кроме того, он нанес 3 броска в створ ворот, применил 5 силовых приемов и сделал 10 блоков. Также допустил 1 потерю шайбы. 

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