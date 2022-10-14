Капризов против «Рейнджерс»: худшие в команде «минус 4», 4 броска и передача

набрал «минус 4» в матче с .

Россиянин принял участие в первом матче «Миннесоты» в регулярном чемпионате . Команда дома уступила нью-йоркцам со счетом 3:7.

Во втором периоде нападающий ассистировал Матсу Зукарелло при игре в большинстве.

Сегодня Кирилл (21:06, 4:58 – в большинстве, полезность «минус 4» – худшая в команде наряду с Зукарелло и Юнасом Бродином) нанес 4 броска в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю шайбы.