Капризов против «Рейнджерс»: худшие в команде «минус 4», 4 броска и передача

Теги Рейнджерс Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов набрал «минус 4» в матче с «Рейнджерс».

Россиянин принял участие в первом матче «Миннесоты» в регулярном чемпионате НХЛ. Команда дома уступила нью-йоркцам со счетом 3:7. 

Во втором периоде нападающий ассистировал Матсу Зукарелло при игре в большинстве. 

Сегодня Кирилл (21:06, 4:58 – в большинстве, полезность «минус 4» – худшая в команде наряду с Зукарелло и Юнасом Бродином) нанес 4 броска в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю шайбы. 

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