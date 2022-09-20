Президент ЦСКА о букмекерах: «У нас особая позиция – не видим сотрудничества в эту сторону. В медиапространстве мы имеем сдержанный стиль»

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Президент ЦСКА высказался относительно возможного сотрудничества с букмекерскими компаниями.

«Сам бренд ЦСКА и состав учредителей клуба говорят за себя – в медиапространстве мы имеем сдержанный стиль. Думаю, со временем будем меняться в этом направлении.

Что касается идеи работать с букмекерскими компаниями, то у нас особая позиция.

Мы не видим сотрудничества в эту сторону. Развиваемся в другом направлении.

Связано это с решением членов наблюдательного совета клуба и совета директоров ЦСКА. Но это пока, со временем, может быть, что-то изменится», – заявил Игорь Есмантович.

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