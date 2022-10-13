Есмантович о Попове: «Он планирует работать в ЦСКА с 1 ноября. Будет входить в штаб основной команды, «Звезды» и «Красной Армии»

с ноября будет работать в тренерском штабе .

Об этом сообщил президент клуба Игорь Есмантович.

«Три недели назад была у меня встреча с Сашей Поповым, она закончилась положительно: с 1 ноября он планирует работать в клубе.

Мы планируем назначить его на должность тренера по развитию. Он будет входить в тренерский штаб и основной команды, и , и , будет уделять внимание детско-спортивной школе. И мы будем применять в том числе и его практический опыт», – сказал Есмантович.

Попов выступал за ЦСКА с 2016 года. В 2019 и 2022 годах он становился обладателем Кубка Гагарина вместе с клубом. В прошлом сезоне 42-летний Попов Попов был признан самым ценным игроком плей-офф .