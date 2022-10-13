Макдэвид – 7-й игрок, забивший 54+ победных гола за первые 8 сезонов в НХЛ

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Коннор Макдэвид забил решающий гол в матче с «Ванкувером» (5:3).

Всего он набрал 4 (3+1) очка.

Нападающий «Эдмонтона» забил победный гол в 54-й раз в карьере.

Он стал седьмым игроком в истории, забросившим не менее 54 победных шайб за первые 8 сезонов в НХЛ.

Ранее это удалось Ги Лефлеру (70 победных голов), Майку Босси (66), Алекандру Овечкину (59), Уэйну Гретцки (58), Гленну Андерсону (57) и Яромиру Ягру (56).

В Эдмонтоне – суперматч: Кузьменко забил в первой же игре и помог «Ванкуверу» повести 3:0, но Макдэвид ответил хет-триком

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